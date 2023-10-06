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ضبط 11 كجم "عاج" مع راكب قادم من لبنان بمطار القاهرة

04:54 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 11 كجم من "العاج"، مع راكب قادم من لبنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنرجال الإدارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة وأحمد عمر نائب المدير حررا محضر ضبط جمركي رقم ١١٠ ضد راكب مصري قادم من بيروت على طيران الشرق الأوسط، لإخفائه ١١ كجم قطع متنوعة من عاج سن الفيل المحظور طبقًا للقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ لوزير الزراعة والمنفذ لاتفاقية سايتس ملحق رقم ١ طبقا لما جاء بتقرير الدكتورة آمال سعيد والدكتورة سحر فاروق من ادارة الحجر البيطري قسم الحياة البرية بمطار القاهرة.

وتم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي وروضة طارق مأمورا الجمرك، ومن إدارة الفحص محمد جمال الدين ومحمد عبدالمنعم تحت إشراف أحمد فتحي مدير الحركة المشرف على الصالة.

سوق مصراوى

مطار القاهرة الدولي لبنان العاج

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