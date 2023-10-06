غدًا.. الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الأول

كتب- إسلام لطفي:

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت المؤتمر الصحفي الأول للحملة للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وبيّنت الحملة، أن الدعوة موجهة لجميع وسائل الاعلام والصحف والمواقع الراغبة في الحضور، حرصًا على حق الرأي والاطلاع على جميع المعلومات والتفاصيل في الاستحقاق الرئاسي الهام.

وتم فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2023-2024 أمس رسميا، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري.