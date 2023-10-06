أبوشقة: بيان البرلمان الأوربي تدخل سافر وغير مقبول

كتب- نشأت علي:

رفض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكدًا أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، والدولة المصريه ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلى الجميع احترام ذلك.

واضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون الهيئة الوطنيه للانتخابات به من الضمانات التي كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون، منوهًا إلى أنه كان رئيس للجنه الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب سابقا، إبان وضع القانون وأن الدولة المصريه كانت عازمه على خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.

وتابع "أبوشقة"، أن القضاء المصري شامخ والدستور المصري أفرد بابًا خاصًا بالسلطة القضائية، وأقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم، لإضفاء مزيد من الحمايه والاستقلالية، ولن يقدح مثل هذه الأفعال والبيانات الغير مسئولة في قضاء مصر الشامخ.

واضاف أنه علي هذة الدول أن تنظر إلى حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخه ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة.

ولفت وكيل الشيوخ، أن الهيئة الوطنيه للانتخابات بها قضاة أجلاء، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعة، جميع مراحل العمليه الانتخابيه بدأ من فتح باب الترشح حتي إعلان النتيجه.

واختتم وكيل الشيوخ، أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الأوطان، ولكن الشعب المصري الذي تمتد حضارته إلى سبعة آلاف عام، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال، وأن حق الترشح مكفول للجميع بكافة الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما أرادو، وأن الدولة المصرية عصية راسخة، وستخرج انتخابات رئاسية يشهد لها العالم بنزاهتها لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم.