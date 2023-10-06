"برلماني": ذكرى حرب أكتوبر من أعظم انتصارات مصر في التاريخ

كتب- سامح سيد:

قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، إن ذكرى حرب أكتوبر من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، وستظل محفورة في عقول المصريين، مؤكدًا أن تلك الذكرى المجيدة نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة التي صاغها أبطال القوات المسلحة البواسل، وستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة، ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وقدم "أبوزيد"، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلاً أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة.

ووجه البرلماني التحية إلى شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم وعلى ما بذلوه من روح طاهرة ودماء نفيسة في سبيل الحفاظ على تراب الوطن وسلامة أراضيه وأمن مواطنيه.