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BBC

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

02:06 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

الملك سلمان بن عبدالعزيز

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك سلمان في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

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