ضبط عبوات ماء الذهب وبطاقات لرخص قيادة دولية بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عبوات ماء الذهب ودفتر وبطاقات بلاستيكية لرخص قيادة دولية، مع 5 ركاب فور وصولهم من الإمارات والسعودية، وقام رجال الجمارك بضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة النيل القادمة من العين، تم ضبط راكب مصري حاول تهريب ٥٠ عبوة بهم ماء الذهب، بواسطة كل من سيد فؤاد واحمد حمدي وإكرامي أشرف نادي مأموري الجمرك تحت اشراف مينا رمزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١.

والمحاولة الثانية أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة النيل القادمة من جدة، تم ضبط ٤ ركاب مصريين بحوزتهم ٥٩٢٠ دفتر وبطاقة بلاستيكية لرخص قيادة دولية، بواسطة كل من اشرف عبدالحميد مأمور اللجنة الجمركية وكل من حسام سليمان ومحمد حسن وهبة فرج ونهال نجم الدين مأموري الجمرك تحت اشراف طاهر مكي ونميري عبد الرحمن مديرا الحركة المشرفين علي صالة الوصول رقم ٣ بالمطار القديم.

أمر محمد حميدة مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٢ ضد الراكب الأول، وأمر خالد عبدالعظيم مدير الإدارة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٣ ضد الركاب الأربعة في حضور هاني سيد وزيري مدير ادارة مكتب رئيس الإدارة المركزية، وتم إحالة الركاب للنيابة للاشتباه في التزوير بتعليمات الدكتور ماجد موسى مدير الإدارة المركزية بجمارك المطار.