ضبط محاولة تهريب هواتف و ١٧٢٥ عبوة عدسات بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب هواتف محمولة وعدسات مع راكبين قادمين الإمارات والكويت، حاولا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة النيل القادمة من الشارقة، تم ضبط راكب مصري حاول تهريب ١٧ محمولاً أسفل ملابسه التي يرتديها، بواسطة بواسطة كل من أحمد عبدالله مأمور اللجنة الجمركية ومحمد عادل ومحمد طلعت وهشام ماهر مأموري الجمرك شارك في الضبط أبو بكر يوسف واميرة أيمن تحت اشراف علاء شحاته مدير الحركة.

والمحاولة الثانية أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة نسما القادمة من الكويت، تم ضبط راكب مصري حاول تهريب ١٧٢٥ عبوة بهم عدسات لاصقة، تم الضبط بواسطة كل من سامح ابو زيد مأمور اللجنة الجمركية وشيماء الشحات مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد قاسم ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف علاء شحاته مدير الحركة.

امر محمد رمضان الدمرداش مدير الإدارة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٦ ضد الراكب الأول ، وامر محمد الدمرداش مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٨ ضد الراكب الثاني ، وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد موسي مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.