القاهرة 31 درجة.. "الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار على هذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت "الأرصاد" في بيان الجمعة، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢٨ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٣٥ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

وكانت الأرصاد أوضحت أنه، يسود طقس مائل للحرارة اليوم علي القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل علي السواحل الشمالية الغربية حار علي جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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