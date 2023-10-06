جمارك مطار القاهرة تضبط 30 محاولة تهريب خلال سبتمبر الماضي

كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 30 محضرًا جمركيًا خلال شهر سبتمبر الماضي، منهم 16 محضراً في مبنى الركاب رقم ٣.

وحرر رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير محاضر ضبط كالتالي:

محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٣ ضد راكب مصري قادم من أثينا بحوزته ١٠ عبوات تحتوي علي مخدرات متنوعة بهم مخدر الماريجوانا وأقراص لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة هيثم محمد مأمور الجمرك وهاني ابو طالب مدير الحركة.

وتحرير محاضر ضبط جمركي أرقام ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٨ و٢٣٠ ضد 6 ركاب مصريين قادمين من باريس ونيروبي ودارالسلام يحمل الأول ٤١٤ قرصاً ترامادول المخدر ، والثاني ٢٠٠ قرص ترامادول، والثالث ٣٤٤ قرصاً وكبسول لعقاري الترامادول والبريجابالين المخدرين، والرابع ٣٠٧ أقراص ترامادول والخامس والسادس ٣٢٩ قرصا لنفس العقار المخدر تم الضبط بواسطة كل من عادل أسامة ومحمود فتحي ومصطفي بحر وعلاء خضر ومينا عبد المسيح مأموري الجمرك تحت اشراف كل من ريمون غطاس ومحمد عبد الباقي وهاني ابو طالب مديري الحركة بالإدارة الثالثة ، التي قامت ايضا بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٧ ضد راكب مصري قادم من دار السلام بحوزته أقراص مخدرة وأربعة أسلحة بيضاء عبارة عن ٣ مطواة وسنجة .

وقام رجال الإدارة الثانية بقيادة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأحمد أبو بكر نائب المدير بتحرير 4 محاضر ضبط كالتالي:

محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٩ ضد راكب مصري حاول تهريب ٣٤ ساعة ذكية ، و ٥٨ سماعه ، وكمية كبيرة من الشواحن والسبائك الذهبية شارك في الضبط كل من هبة الشبراوي مأمور الجمرك والدكتور مؤمن حسن ومن ادارة الفحص بالأشعة وعمرو غزال ومحمد موافي رئيس القسم تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة بمبني الركاب رقم ٣ ، كما تم تحرير محاضر ضبط جمركي أرقام ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٧ ضد ثلاثة ركاب قادمين من (بيروت ونيروبي وميلانو) بحوزة الاول لفافتين بهم مخدر الكوكايين ، والثاني ١٦٢ كبسولة لعقار الترامادول ، و الثالث ١٥ سلاحاً عبارة عن ٥ مطواة و ٣ خنجر و ٤ قيد حديدي و ٢ صاعق كهربائي وسيف .

وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير بتحرير ثلاثة محاضر ضبط كالتالي:

محضر ضبط جمركي رقم ٢٣٤ و٢٣٥ و ٢٣٦ ضد ثلاثة ركاب قادمين من (لندن و دبي) بحوزة الاول ٣٨٦ كبسولة ترامادول ، وبحوزة الثاني أسلحة بيضاء عبارة عن ٥ خناجر و بحوزة الثالث ١٢ سلاحاً أبيضاً عبارة عن ٣ مطواة و ٢ خنجر و عصا معدنية و ٤ نظارة ميدان و ٢ جهاز لاسلكي.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، وجاء ذلك بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.