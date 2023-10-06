برلماني منتقدًا بيان البرلمان الأوروبي: مضلل وضد العقل والمنطق

كتب- سامح سيد:

وصف النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى الأخير، بأنه "مضلل وضد العقل والمنطق"، مشددًا على أنه يُعد تعديًا على الشأن الداخلى المصري واستمرارًا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان.

وأشار "شمس الدين"، إلى أن بيان البرلمان الأوروبي طالب بانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، معقبًا: "أين الجديد في هذه النقطة فالقيادة السياسية المصرية بنفسها تؤكد ذلك ونحن أمام إشراف قضائي كامل وأمام مرشحين متنوعين ومختلفين في التوجهات والإيدلوجيات، ولكن يجمعهم حب الوطن".

وتابع: "بيان البرلمان الأوروبي، تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة"، معلناً رفضه بشكل قاطع لكل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.