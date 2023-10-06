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BBC

"صناعة الشيوخ": نرفض تدخل البرلمان الأوروبي في شئوننا الداخلية

12:40 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

المهندس محمد المنزلاوي

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كتب- سامح سيد:

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب مصر بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية بمثابة تدخل سافر وفج في الشئون الداخلية لمصر وهذا الأمر مرفوض من كل المصريين.

وقال "المنزلاوي"، إن بيان البرلمان الأوروبي كله أكاذيب وإدعاءات لا أساس لها من الصحة، معربًا عن أسفه الشديد لاعتماد البرلمان الأوروبي على التقارير المسيسة والصادرة عن قوى الشر والظلام والإرهاب التي لا هدف لها سوى تشويه صورة مصر خارجياً وجميع محاولاتها على مدار السنوات الماضية باءت بالفشل.

وأكد أن مثل هذه الأمور تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وفي شئون القضاء المصرى الشامخ والنزيه مؤكدًا أنه لاتوجد أي مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم خاصة أن الانتخابات الرئاسية تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة ولايتدخل أحد فى شئونها وهى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تحظى بثقة كبيرة من كل المصريين.

وأشار "المنزلاوي"، إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بكل شفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، مؤكداً أن المواطنين في مصر يمارسون حقوقهم القانونية والدستورية في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم ودون تضييق.

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المهندس محمد المنزلاوي لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية

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