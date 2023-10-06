العلمين الجديدة تستضيف المسابقة الدولية للروبوتات للعام الثاني على التوالي
كتب- عمر كامل:
تستضيف مدينة العلمين الجديدة في خلال الأيام القليلة المقبلة الدورة الثانية من "المسابقة الدولية للروبوتات"، والذي ينظمه تحالف يضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA.
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