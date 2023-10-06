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العلمين الجديدة تستضيف المسابقة الدولية للروبوتات للعام الثاني على التوالي

09:00 ص الجمعة 06 أكتوبر 2023

الروبوتات الذكية

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كتب- عمر كامل:

تستضيف مدينة العلمين الجديدة في خلال الأيام القليلة المقبلة الدورة الثانية من "المسابقة الدولية للروبوتات"، والذي ينظمه تحالف يضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA.

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المسابقة الدولية للروبوتات جامعة العلمين الدولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكاديمية البحث العلمي

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