"المنشآت الفندقية" تُحذر من التصرفات السلبية للعمال في المنشآت السياحية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ضرورة التأكيد على مسئولية إدارة الفنادق عن التصرفات السلبية لأي عامل داخل المنشأة.

وأضاف عاقل، وفقًا لمنشور عممته غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق، أنه ورد خطاب للغرفة من وزارة السياحة والآثار مُتضمنًا، أنه قد تلاحظ لأعضاء اللجان المشكلة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أثناء المرور على المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة، أن الشركة المالكة للفنادق أو شركات الإدارة تقوم بإسناد تشغيل النوادي الصحية لشركات وكيانات خارجية (مستغل خارجي)، وبالتبعية تقوم هذه الشركات باختيار العاملين بها دون تدخل إدارة الفندق ما ينتج عنه ارتكاب بعضهم لسلوكيات سلبية تجاه رواد الأندية الصحية.

وتابع رئيس غرفة المنشآت الفندقية عما ورد بخطاب وزارة السياحة، أنه تلاحظ قيام المنشآت الفندقية بالتعاقد مع شركات الأنشطة الترفيهية دون أن يكون لإدارة الفنادق أي تدخل في معايير اختيار أعضاء الفرقة الترفيهية التي تقدم ذلك النشاط داخل الفندق، ما يؤدي إلى إرتكاب بعض هؤلاء العاملين لسلوكيات سلبية تجاه رواد المنشأة.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية تؤكدان، على أن إدارة الفندق مسئولة مسئولية كاملة عن أي عامل داخل الفندق، بما في ذلك العاملين بالأندية الصحية والأنشطة الترفيهية، وتتحمل إدارة الفندق تبعات أي حادثة قد تنتج عن ارتكاب هؤلاء العاملين لأية تصرفات سلبية يكون لها مردود سلبي على سمعة المقصد السياحي المصري.

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