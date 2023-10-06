تأسيس مشاريع صغيرة.. "العمل" تنظم دورة تدريبية بسيناء لـ27 متدربة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، بدء مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، الدورة التدريبية المجانية لعدد 27 متدربة، بمركز تدريب العريش لمدة ثلاثة أيام، في مجال ريادة الأعمال، تتضمن عرض نماذج دراسات الجدوى الاسترشادية والمستندات المطلوبة لبدء نشاط المشروع، وشروط الحصول على تمويل من الجهاز، والاستفادة من الخدمات التسويقية بالاشتراك في المعارض.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة؛ لتأهيلهم وإعدادهم لدخول سوق العمل، أو بدء مشروع صغير خاص بهم مع الاهتمام بالإعلاء من قيمة العمل الحر وأهميته للفرد والمجتمع.

وأوضح محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، تنظيم تلك الدورة التي حاضر فيها طارق الشوربجي، وهشام رمضان، من جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف أن ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة العمل الحر، وإقامة مشروعات؛ للتوسع في عملية الإنتاج، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء؛ لمساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات.

وأكد استمرار سعي المديرية في توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب؛ لدعمهم، وارشادهم، وتوعيتهم بأهمية العمل الحر، وأنه السبيل لتحقيق آمالهم، وطموحاتهم في ظل الجمهورية الجديدة.

وحضر التدريب: صابرين صبحي، مشرفة التدريب بمركز تدريب مهني العريش.