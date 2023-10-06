تمكين المرأة اقتصاديا.. "العمل" تعلن اختتام دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لفتيات أسوان

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اختتام الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بمركز نصر النوبة، والتي نظمتها مديرية العمل بمحافظة أسوان.

وأضافت العمل أن ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وفى إطار تمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة؛ للدخول إلى سوق العمل الحر، والذي تم الإعلان عنها فى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأفاد فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أن هذه البرامج المقدمة للفتيات تقدم لمن تتوافق عليهم شروط الالتحاق.

وأوضح صابر، أنه سيتم البدء فى تدريب المجموعة الأولى بداية شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المتدربات قدمن الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية، التى ساهمت فى تعلمهن مهارات الخياطة والتفصيل.

وأشاد بعمل المتدربات ومهاراتهم في الخياطة والتفصيل، واتقانهن للمهنة، والذى ظهر فى المنتجات التى قمن بشغلها والموديلات المختلفة من الملابس.

وأكد استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

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