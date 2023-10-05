برلماني: نرفض الاستقواء بالخارج.. وسنتصدى للمشككين بالحقائق

كتب- سامح سيد:

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية التي ستخوضها البلاد تشهد وتتمتع بمناخ ديمقراطي وفكري متنوع وظهر ذلك واضحا من خلال عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية فهناك تنوع فكري ورؤي واضحة للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، رافضًا أي محاولة للتدخل من الخارج في الشان الداخلي المصري.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له أن المصريين يعشقون تراب بلادهم ولا يحبذون أي تدخل أو استقواء من بعض الأفراد القليلة داخل المجتمع وخارجها بالخارج، مشددًا على أن أي استقواء من القلة مرفوض تماما ولن نقبله وسنتصدى بنشر الحقائق لهذا الهجوم غير المبرر.

وأشار إلى أن ما تشهده البلاد من تنوع واختلاف ايديولوجيات المرشحين المحتملين يؤكد وحدة الصف وايضا يؤكد التنوع والاختلاف وان هناك معارضة حقيقية .

ولفت إلى أن مصر بها مؤسسة قضائية عريقة ستشرف علي الانتخابات الرئاسية مما يؤكد نزاهة الانتخابات وصدقها، قائلا: محاولة البعض سواء كانوا داخل مصر او خارجها بتشويه الصورة يؤكد قلة حيلتهم وخيانتهم لبلدهم .