بالفيديو.. مجدي الجلاد يكشف سر تكريم المرأة أكثر من الرجل

كتب- إسلام لطفي:

عَرَضَ الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" التي تضم مواقع "مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت"، رؤيته بشأن تكريم الإنسان بين المخلوقات كافة، قائلًا: الله سبحانه وتعالى كرَّم المرأة أكثر من الرجل في الحياة الإنسانية، رُغم أن الرجال يرددون "القوامة" على أنَّها تكريمًا لكنها في حقيقة الأمر مسئولية وليست تكريمًا.

وأضاف "الجلاد" خلال لقائه في برنامج "ف الصالة"، الذي يُقدِّمه الدكتور مهاب مجاهد الطبيب النفسي: عندما خلق الله الرجل والأنثى، خلقها من ضلع الرجل، وبالتالي أصبح مسئولًا عنها، لكن ذلك لا ينفي أن المرأة لها دورًا كبيرًا جدًا في المجتمع، لكن في النهاية هي كُرِّمت بحاجات كتيرة جدًا، أهمها الحياء.. وأنا مبتكلمش في الدين لأنني مش شيخ ولا عالم أزهري ولكن بتكلم عن قناعات حياة.

وتابع: حياتنا كلها قامت على الستر، لأنَّ لو رفع الله غطاء الستر عن البشر، القيامة تقوم، وكمان السكن في العلاقة بين الزوج والزوجة.. وربنا أعطى المرأة حياء أكثر من الرجل عشان تكون كائن مكرم دائمًا غامض ومستور أكثر، وإطلالة الأنثى على المجتمع مختلفة بها رقي وعدم انكشاف وتقديس من المجتمع، والستر هو تكريم للمرأة، لان الذي ليس لديه حياء هو المباح والمتاح أكثر.

وتطرَّق إلى قول الله تعالى: "ﻭَﻣِﻦْ ﺁﻳَﺎﺗِﻪِ ﺃَﻥْ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦْ ﺃَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺃَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﻟِّﺘَﺴْﻜُﻨُﻮﺍ ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ .." (الروم: 21).. قائلًا: اللي بيوفر السكن مش الراجل بالفلوس ولكنها المرأة، لأنها هي السكن وهي التي توفر الأجواء المحببة للرجل في البيت، والزوجة هي اللي بتربي الأبناء.

واستطرد: فيه دور للمرأة في الحياة أن تكون رجلًا في بعض الأحيان، لما الراجل يسافر لكن سايب الأنثى تشيل دوره ودورها فتتحول إلى رجل.. والبنات في الأيام دي مش قادرين يلعبوا الدور ده، مثل الأولاد مش قادرين يلعبوا دور المسئولية.

وذكر: نتيجة للعصر الذي نعيشه، أصبح هناك من يشغل المرأة في بيتها عن دورها الحقيقي حتى إن كانت مش بتشتغل، وهو الموبايل والسوشيال ميديا فمش بتلحق تعلم ولادها، والتكنولوجيا الحديثة خدتنا كلنا لمنطقة ذاتية وخلتنا نتقوقع على نفسنا ونعيش عالم افتراضي على الموبايل وبالتالي تقلص دور الأم لدرجة أنه خد من الأبناء 90% من وقت البنت.