شبورة وأمطار.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الجمعة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس والأحوال الجوية ودرجات الحرارة ليوم غدٍ الجمعة 5 أكتوبر 2023.

وذكرت الأرصاد في بيان لها، اليوم الخميس، أن الأحوال الجوية، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن درجات الحرارة ستكون لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء والصعيد، موضحة وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا على مناطق متفرقة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون معتدلة على جنوب الصعيد وتنشط أحيانًا على مناطق من محافظة الوادي الجديد.

ولفتت إلى وجود شبورة مائية من الرابعة إلى السابعة صباحًا على القاهرة الكبري، وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء.

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