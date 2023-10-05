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مجلس الوزراء يؤكد دعمه لرغبة السعودية في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034

09:17 م الخميس 05 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء المصري

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كتب- محمد سامي:

أعلن مجلس الوزراء المصري، دعمه الكامل لرغبة المملكة العربية السعودية، في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034.

وأكد مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، أن هناك ثقة تامة فى قدرة الأشقاء فى المملكة العربية السعودية على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، خاصة فى ظل النهضة التنموية الشاملة التى تتمتع بها المملكة حاليا، وكذلك ما تزخر به من إمكانات وموارد تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الرياضى الذى ترنو إليه أنظار العالم.

وأضاف: إن هذا الدعم الكامل، والثقة التامة، مبعثهما قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلدينا قيادة وحكومة وشعبا، وكذا الدعم والمساندة والتعاون المستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فى مختلف المجالات.

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