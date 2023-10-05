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BBC

"حقوق الإنسان" بـ"الشيوخ": التدخل في الشأن المصري مرفوض

09:09 م الخميس 05 أكتوبر 2023

الدكتورة رشا إسحق

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كتب- نشأت علي وسامح السيد:

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب على أساس لها من الصحة، كما أن التدخل في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.

وأضافت أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.

وأشارت إلى أن بعض جهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، فضلا عن أن جماعة الإخوان وقوى الشر دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وشددت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتابعت: مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية البناء والوصول إلى الجمهورية الجديدة رغم أنف كل الحاقدين الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذا العالم.

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