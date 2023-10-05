آخر التطورات.. أسرة هاني الناظر: بدأنا أولى خطوات التعامل مع المرض

كتب- إسلام لطفي:

ذكرت الصفحة الرسمية للدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أن "الناظر" تعرض للإصابة بخلايا سرطانية، مضيفة: بدأنا أولى خطوات التعامل مع المرض ونسألكم الدعاء.

كشف محمد هاني الناظر، ابن الدكتور هاني الناظر، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده حتى كتابة هذه السطور.

وقال محمد هاني الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الخميس، إن الدكتور هاني الناظر كان يعاني من صداع متزايد منذ أسبوع.

وأضاف ابن الدكتور هاني الناظر: الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.

وتابع محمد هاني الناظر: حاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة.