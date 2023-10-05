العطل مستمر.. انقطاع مياه الشرب عن القاهرة الجديدة 21 ساعة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في أعمال اللحام خارج الغرفة الخاصة بضخ المياه للمنطقة وجارٍ إخراج القطع القديمة من داخلها، وذلك طبقًا لما ورد إليه من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والقائم على أعمال الإصلاح.

وكان نشر جهاز جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه سيتم تأجيل موعد ضخ المياه للمناطق المتاثرة بالعطل.

وتعود الأزمة وفقًا لما حدده الجهاز التنفيذي لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام مقاول التشغيل والصيانة لمنظومة مياه الشرب التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح تسريب المياه المفاجئ بغرفة محابس المياه بجوار رافع "3عكرة" بالقطامية على طريق السخنة القديم .

وترتب على ذلك انقطاع المياه عن بعض المناطق:

الرحاب 2 - دار مصر القرنفل ومنطقة القرنفل والأيقونة بالتجمع الأول.

دار مصر- وسكن مصر وجنة بالأندلس ومنطقة الأندلس والمنطقة الصناعية- أبو الهول "جاردينيا" وامتداد النرجس بالتجمع الثالث.

الامتداد الجنوبي للمستثمرين الجنوبية ومنطقة النرجس فيلات وعمارات وخدمات النرجس والمستثمرين الجنوبية والشمالية والقطاع الثاني الثالث والرابع مركز المدينة اللوتس والجامعات الأمريكية ولروا وشرق اللوتس بالتجمع الخامس.

منطقة الامتداد الشرقي بأكملها بما فيها منطقة التمرحنة وبيت الوطن ومدينتي.

وحدَّد الجهاز أن الانقطاع يستمر لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء أمس الأربعاء، حتى الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس، إلا أن العطل مستمر حتى الآن.