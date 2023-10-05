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رئيس "الصحفيين السعوديين": حرب أكتوبر أعادت للعرب هيبتهم.. ولولا تدخل أمريكا لكان النصر أكبر

07:43 م الخميس 05 أكتوبر 2023

خالد حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين

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كتب- إسلام لطفي:

هنأ خالد حمد المالك، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، مصر والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقال خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، إن انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، أعادت للعرب هيبتهم أمام إسرائيل والعالم أجمع، مؤكدًا أن الجميع يعلم أنه لولا استنجاد إسرائيل بالولايات المتحدة لكان الانتصار أكبر بكثير.

وأشار إلى أن إنشاء صندوق دعم النقابات العربية تعد مبادرة ممتازة ويجب أن لا يقتصر على اليمن والسودان فقط، بل يجب أن يكون لكل النقابات التي تعاني.

ولفت إلى أن الحكومات العربية أيضا يجب أن تكون داعمة وأن يكون للصندوق نظام ولجنة لكي يكون هناك استثمارا حقيقيا في وارداته.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تقدم دعما كبيرا للسودان واليمن وبالتأكيد لم تستثني دعم الصحفيين والنقابات، مشيرًا إلى أن النقابات يجب أن تطالب بحصة من الدعم تجعل من نقاباتهم قادرة على الاستمرار في العمل.

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