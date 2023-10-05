حذرت من التبكير والتأخير.. "الزراعة" تحدد أفضل موعد لزراعة محصول القمح للعام الجديد

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، إن أفضل توقيت لزراعة القمح للموسم الزراعي الجديد هو شهر نوفمبر المقبل.

وحذر من تبكير أو تأخير وقت الزراعة، لأن ذلك سيؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة في المراحل الحرجة مثل مرحلة الإنبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني.

وقال فهيم في تصريح خاص لـ "مصراوي"، إن أنسب موعد للزراعة هو 11 نوفمبر إلى آخر نوفمبر، موضحًا أنه خلال هذا الموسم يمكن الزراعة بعد أول نوفمبر، لأن حالة طقس الموسم الحالي مختلفان عن أي موسم آخر.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة ومركز معلومات تغير المناخ للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

وأشار مستشار وزير الزارعة، إلى أن الشتاء المقبل من المتوقع أن يكون شديد البرودة تصاحبه موجات صقيع عالية.

وأضاف: زراعة القمح لما بعد شهر ديسمبر ستؤثر على مراحل النمو الخضري الأساسي بالتالي نقص في النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيئة أكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الأصفر.