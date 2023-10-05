مُصاب بخلايا سرطانية خبيثة.. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر
كتب- محمد سامي:
كشف محمد هاني الناظر، ابن الدكتور هاني الناظر، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده حتى كتابة هذه السطور.
وقال محمد هاني الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، الخميس، إن الدكتور هاني الناظر كان يعاني من صداع متزايد منذ أسبوع.
وأضاف ابن الدكتور هاني الناظر: الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.
وتابع محمد هاني الناظر: حاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة.
اقرأ أيضا:
المرشح الرئاسي المحتمل.. فريد زهران يستكمل الكشف الطبي اليوم
توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن نتيجة مسابقة المعلمين
بعد سيول مطروح.. تكاثر السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق
سوق مصراوى
-
تبدأ من 109 جنيها.. أسعار أحدث الساعات الذكية في 2023تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون في أسبوعتفاصيل
-
تبدأ من 35 جنيها.. أفخم العطور الرجالية لصيف وخريف 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
تغنيك عن صالون التجميل.. أفضل أدوات للتصفيف والعناية بالشعر بأسعارتفاصيل
-
للقضاء على النمل والحشرات المنزلية.. أقوى المبيدات الآمنة وسريعة المفعولتفاصيل
فيديو قد يعجبك: