رئيس اتحاد الصحفيين العرب: مصر لها فضل على كل العرب

كتب- إسلام لطفي:

قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إن العراق يعجز عن شكر مصر والشعب المصري لما قدموه في حرب العراق ومساندة الدولة العراقية وقت محنتها.

وأضاف مؤيد اللامي، خلال كلمته الختامية باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب بنقابة الصحفيين، الخميس، أن المصريين أصحاب فضل على كل العرب.

وأشار إلى أن الموظفين المصريين والعمال هم من كانوا يسيرون أمور العراق أثناء محنته، مؤكدا أن العراق لا ينسى ما قدمته مصر له أبدا.

وتابع رئيس اتحاد الصحفيين العرب: الدولة العراقية لولا المصريين ما كانت على ما هي عليه الآن، لذلك نحن سعداء أن نكون في ضيافة مصر اليوم وفي نقابة الصحفيين المصرية.

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها: رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسسة الأهرام يوم السبت.

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