جمال عبد الرحيم: الصحافة المصرية لعبت دورا كبيرا في انتصارات أكتوبر

كتب- إسلام لطفي:

أكد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أهمية دور الصحافة المصرية في انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "عبد الرحيم" خلال الاجتماع التشاوري لاتحاد الصحفيين العرب، الخميس، إن الصحافة المصرية لها دور كبير ومهم في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى دورها الواضح في حرب الاستنزاف، حيث فقدت زميلين خلال أحداث الحرب.

وذكر سكرتير عام نقابة الصحفيين الدور المعنوي الذي لعبته الصحافة في الحرب، حيث كان هناك 50 صحفيا شاركوا في نقل الأحداث.

وطالب سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، بتبني دورات تدريبية متخصصة في السلامة المهنية، مؤكدا أن ما حدث في إعصار ليبيا كان جديدا وهناك صحفيين تضرروا من أحداث الإعصار، وأيضا في زلزال المغرب.

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها: رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسسة الأهرام يوم السبت.

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