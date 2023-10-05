تكليف "حنان أنور" قائمًا بأعمال وكيل وزارة الصحة بأسوان
كتب- أحمد جمعة:
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتورة حنان أنور عبد الحليم عثمان، بتسيير أعمال مديرية الشئون الصحية بأسوان، لمدة 6 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.
وجاء تكليف الدكتورة حنان أنور بتسيير أعمال المديرية، خلفًا للدكتور إيهاب حنفي، والذي تم تكليفه بالعمل مديرا للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
والدكتورة حنان أنور عبد الحليم عثمان، هي أخصائي طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.
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