"تحالف العمل الأهلي" يرسل مساعدات إنسانية لمتضرري سيول مطروح

كتب- محمد عمارة:

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم قافلة شاملة محملة بأكثر من 3000 كرتونة مواد غذائية و2 طن لحوم و3000 لحاف وبطانية بجانب الآلاف من قطع الملابس لتوزيعها على أهالي محافظة مرسى مطروح.

جاء ذلك في أعقاب موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الساعات الماضية من فجر اليوم الخميس.

وأعلنت كيانات التحالف عن تضامنهم الكامل مع أهالي مرسى مطروح المتضررين من موجة الأمطار والسيول، مؤكدين تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة الموجة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

ويضم التحالف 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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