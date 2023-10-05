خالد البلشي: نقدم دعمًا كاملًا للصحفيين السودانيين في مصر

كتب- إسلام لطفي:

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تقديم الدعم الكامل للزملاء السودانيين المتواجدين في مصر، من خلال فتح أبواب النقابة المصرية أمامهم لتسهيل مهام عملهم.

وأوضح "البلشي"، خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب، أنه تم توجيه الدعوة للزملاء من السودان من أجل التواجد في مركز تدريب النقابة، ليكون مكان عمل خاصة وأن أغلبهم فقدوا مكاتب الصحف.

وأضاف: "ننسق أيضًا مع الجهات المعنية لخدمة الزملاء السودانيين أثناء تواجدهم في مصر، فضلًا عن الإعداد لتنظيم تدريب موسع للصحفيين اليمنيين داخل مركز التدريب، إنطلاقًا من دور النقابة المصرية في دعم الأشقاء العرب".

وتستضيف نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها: "رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسسة الأهرام يوم السبت".

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