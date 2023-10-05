الأسبوع الثامن من خطة المحليات.. الوزارة: 140 متدربا اجتازوا 4 دورات

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بتخرج 140 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الثامن وهي: دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل بالتعاون أيضا مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills إحدى دورات التعاون مع الوكالة الألمانية giz، والأسبوع الثاني لدورة اللغة الإنجليزية المستوى الأساسي.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني ويستفيد منها 25 متدربا، مشددا على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم، وقياس مدى التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية، إن الخطة التدريبية الجديدة لمركز سقارة 2023/2024 تم التركيز فيها على تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات، والقطاعات الأكثر تأثيرا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات.

وأشار إلى أن التدريب يعتمد أيضا على تطوير المهارات الشخصية والتفاوض، بالإضافة إلى بعض القوانين الخاصة بالإدارة المحلية التي تفيدهم في عملهم بالإدارات المحلية في المحافظات والتحول إلى اللامركزية والرقابة ومكافحة الفساد.

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