توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لمواجهة سيول مطروح
كتب- محمد غايات:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول، التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة.
ووجه رئيس الوزراء، بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع آثار السيول.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على توفير مختلف الإمكانيات التي تحتاجها المحافظة لسرعة حل أي مشكلة نتجت عن مياه السيول، سواء بالطرق أو المرافق العامة، وغيرهما، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف.
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