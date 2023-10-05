"الزراعة" تصدر العدد العاشر من مجلتها الشهرية "MALR"



كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد العاشر من مجلتها الشهرية "MALR"، عدد شهر أكتوبر 2023.

ويشرف على المجلة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: كلمة من قلب الديوان، حيث احتفى هذا العدد بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وسلط هذا العدد الضوء على القرارات العاجلة التي اتخذها الرئيس السيسي لتخفيف العبء عن كاهل الفلاح، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لتنفيذ تلك الإجراءات.

واحتفى العدد بذكرى مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، وإطلاق وزير الزراعة، أكبر قافلة سلع غذائية تحت شعار سيناء في القلب، وملف خاص حول الرئيس السادات بطل الحرب والسلام ونشأته في قرية ميت أبو الكوم، وأهم ما نشرته الصحف العالمية حول الانتصار العظيم.

كما يبرز العدد أيضًا جهود وزارة الزراعة لدعم وتنمية "سيدة الريف"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، وكيف جسدتها السينما والتليفزيون في الأعمال الفنية.

وفي هذا العدد أيضا، ملف خاص حول جهود تنمية الثروة السمكية في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، فضلا عن حوار خاص مع اللواء طارق الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية.

كما يُقدم العدد أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر أكتوبر للحصول على أفضل إنتاجية من المحاصيل.

ويمكن تحميل العدد أو تصفحه إلكترونيا، من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1TftPrIAK40JPMn543MwdGDVnCUnc6C4U/view?usp=sharing



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