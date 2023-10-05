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الرئيس السيسي يوجه بمد العمل بحملة "100 يوم صحة"

10:26 ص الخميس 05 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمد العمل بحملة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في كل محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الصحة في بيان اليوم، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خلال الـ100 يوم الماضية 36 مليونا و895 ألفا و432 خدمة.

وأشار إلى أن مواصلة العمل بالحملة يرجع إلى تأثيرها الإيجابي في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.

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وزير الصحة خالد عبد الغفار 100 يوم صحة

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