توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن نتيجة مسابقة المعلمين
كتب- محمد غايات:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.
وفي إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين، وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاستعداد لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث لطرحها في شهر يناير 2024.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للمتقدمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على موقع https://jobs.caoa.gov.eg/ على أن يتم فتح باب التظلم غدا ولمدة أسبوعين.
ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن نتيجة باقي المحافظات تباعا.
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