ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية.. عضو "النواب": ضرورة لاستكمال الإنجازات

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسة جديدة جاء استجابة منه للواجب الوطني والنداء الشعبي من جموع المصريين الذين تواجدوا بشوارع وميادين مصر كلها مطالبينه بالترشح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تعيشها مصر حاليا مشيراً الى أن هذا القرار من الرئيس اسعد الملايين من المواطنين.

واعتبر "قاسم" أن القضايا المهمة التى جاءت فى كلمات ومداخلات الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" الذي الذى استمر لمدة 3 أيام بمثابة برنامج عمل متكامل للرئيس السيسى خلال المرحلة القادمة مؤكداً اهمية ما تناوله الرئيس من قضايا حول الإصلاحات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والمستثمرين ودعم القطاع الصناعي بشكل كبير قد كشف الكثير من الحقائق أمام المصريين التى لم تكن واضحة بالشكل الكافي.

وأكد أن خروج الملايين من المصريين فى ميادين مصر كلها يؤكد وعيهم بأهمية ترشح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة.

وأعرب النائب محمود قاسم عن ثقته التامة فى حرص جميع المصريين على المشاركة الايجابية في الاستحقاق الدستوري القادم من أجل بناء المستقبل ودعم وتأييد الرئيس السيسى فى هذه الانتخابات المهمة التى سوف يتابعها العالم كله ليرى عظمة المصريين فى ممارسة حقوقهم السياسية فى أروع صورها مؤكداً أن الشعب المصرى يثق تقة تامة وبلا حدود فى سياسيات القيادة السياسية وحرصها على صنع مستقبل افضل لمصر.