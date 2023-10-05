إشادة بدور الشئون المعنوية والشركة المتحدة عقب الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر

كتب- محمد سامي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وقائع الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثون والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقد أشاد الجميع بالمستوى الراقي التي ظهرت عليه الندوة التثقيفية، تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدور الكبير في إخراج الندوة التثقيفية بالصورة التي تليق بحرب أكتوبر، والتي كانت مختلفة كلياً عن أي ندوة تثقيفية أخرى.

وأشاد الحضور سواء أبطال حرب أكتوبر أو أسرهم وكذلك الشخصيات السياسية والإعلامية والفنانين الحاضرين بالمستوى الراقي الذي ظهرت به الندوة التثقيفية والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من فقرات وأفلام وجلسات نقاشية وعرض شهادات القادة المصريين عن الحرب واعترافات العدو الإسرائيلي بالهزيمة.

كما أشاد الحضور بالدور الكبير لإدارة الشئون المعنوية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، وذلك في إطار دورهم الوطني والتنويري.