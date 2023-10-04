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أول ظهور بعد خروجه من السجن.. هشام جنينة يشارك في عزاء سعد الدين إبراهيم "صور"

11:34 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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    هشام جنينة يشارك في عزاء سعد الدين إبراهيم
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    هشام جنينة يشارك في عزاء سعد الدين إبراهيم (1)
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تصوير- هاني رجب:

شارك المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، في عزاء الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما، خلال الجمعة الماضية.

وتعتبر مشاركة "جنينة" في العزاء، أول ظهور له بعد خروجه من السجن خلال شهر فبراير الماضي، بعدما أنهى جنينة فترة العقوبة الموقعة عليه بالقضية المعروفة إعلاميًا بالإساءة إلى مؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة.

وشارك في العزاء أيضًا؛ مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية سابقًا، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الدين هلال وحازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق.

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هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق عزاء الدكتور سعد الدين إبراهيم مفيد شهاب

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