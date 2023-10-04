السيسي يوجه 13 رسالة للمصريين خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل متعددة إلى الشعب المصري، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي أقيمت بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتمثلت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في:

- من الضروري معرفة قصص انتصار حرب 6 أكتوبر 1973، من خلال قراءة الكتب والاستماع لكل ما يخص الحرب.

- لو عاوزين تعرفوا الحكاية، لازم تقرؤوا وتسمعوا كويس لأنها بلدكم.

- يجب تقديم المزيد من الأعمال الوثائقية؛ لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

- يجب بذل كل الجهود؛ من أجل استمرار وعي الأمة وشبابها، بصورة "ناضجة وحية".

- خلال يوم نصر أكتوبر حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة، عبرت بها الحاجز الذي كان منيعًا بين الهزيمة والنصر.

- مصر أزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس، لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصرى والأمة العربية.

- فى هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتعلم والتدبر.

- كان الإيمان بالله إيمان الواثقين العارفين بأن نصر الله قريب يكافئ به المخلصين المجتهدين أصحاب القضايا العادلة.

- سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعًا، استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة.

- علينا واجب تعمير سيناء وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا.

- بدأنا تعمير سيناء بحجم أعمال لم تشهده من قبل وأنفقنا مئات المليارات من الجنيهات.

- الإنفاق مهما زاد لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهـرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية.

- سيأتى اليوم الذى نقص فيه بالكامل روايتها ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال فى بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها.