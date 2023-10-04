الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. السيسي يوجه تحية للرئيس الراحل السادات وأبطال الجيش

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القيم والمبادئ والصفات التي حققت النصر الفريد في حرب أكتوبر، تجسدت في القوات المسلحة البارة بوطنها، وجيل حرب أكتوبر الذي أثبت أن لمصر رجالًا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وقادرون على رفعة الوطن.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المقامة حاليا بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلام، وإخلاصها الدائم، واحترافيتها المتميزة، واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن، وتحية من القلب للزعيم محمد أنور السادات، الذي استهشد لنصرة السلام بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن، تحية له ولشهداء مصر الأبطال التي ارتوت أرض الوطن بدمائهم الغالية، وسطروا أسمائهم خالدة بداووين الشرف والبطولة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.