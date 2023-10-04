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BBC

الرئيس السيسي يقدم التحية لـ"السادات": كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن

09:44 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات، قائلا: البطل الذي استشهد في نصب السلام بعدما كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن.

وأضاف السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، المذاعة على قناة "إكسترا نيوز": تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر، الذين ارتوت أرض هذا الوطن العزيز بدمائهم الغالية، وسطروا أسماءهم خالدة في دواوين الشرف والبطولة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد أنور السادات نصب السلام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الذكري الخمسين لنصر أكتوبر فيلما تسجيليا عن حرب أكتوبر

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بث مباشر -الرئيس يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر