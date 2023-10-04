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انتصر بالتخطيط والعزيمة.. السيسي: الجيش المصري كسر حاجز الخوف في 1973

09:22 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ موشيه ديان أكد أنّ مصر تحتاج إلى 50 عاما لتبني جيشها بعد تدميره في 1967، لكن الجيش المصري كسر حاجز الخوف وعدم الثقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الجيش المصري تمكن بالتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية أن يحقق النصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للواء محمود طلحة المدير السابق لكلية القادة والأركان، قائلا: اللواء محمود طلحة أستاذي، ونقدره ونبجله لعلمه، نحن من الجيل الذي تعلم على يديه.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيش المصري موشيه ديان الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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