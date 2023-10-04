السيسي عن حرب أكتوبر: البيئة الدولية الموجودة وقتها كانت تحدد مصير دول

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إننا كُنا نتأثر بالبيئة الدولية الموجودة، وكان هناك صراع بين قوتين عظميين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، والجيل الذي لم يعش الحكاية ويرها مايقدرش يعرف تأثيرها على مجريات الأحداث.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المقامة حاليًّا بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أن هذه القوى كانت تقرر مصير دول على حسب المحادثات التي تجريها، وحدث تطورات كبيرة بعد كده، لكن كان له تأثير على استعادة وبناء قدراتنا التي تمكننا من استكمال المهمة وإعادة أرضنا.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.