إسعاد يونس عن حرب أكتوبر: القوى الناعمة تجمعت كلها لنقل الفرحة للشعب

كتب- محمد أبو بكر:

قال إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، إنها تتذكر وقت إعلان حرب أكتوبر خلال الساعة الثانية ظهرًا، وجود الكثير من الفنانين داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، بداية من عبد الحليم حافظ إلى بليغ حمدي، وصلاح جاهين والأبنودي: دون استدعاء رسمي، ولكن لنقل الفرحة إلى الشعب المصري.

وأضافت يونس، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المقامة حاليًّا بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أن الجميع خلال ذلك التوقيت كانوا ينتظرون طوال السنوات الست منذ الهزيمة، على أمل الانتصار؛ ولذلك خرج كل شيء بهذه الدقة دون تخطيط مسبق.

وأوضحت مقدمة برنامج صاحبة السعادة أنها كان يُطلب منها العديد من الأشياء، خلال ذلك التوقيت.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.