قالوا اتجننت.. إسعاد يونس: كنت أسمع صوت والدي المتوفى من 67 حتى حرب أكتوبر
كتب- محمد أبو بكر:
قالت الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، إنها ابنة طيار حربي، يمثل لها كل معاني الفروسية والنبل والشجاعة والبسالة، وكان مخلصًا للمؤسسة العسكرية، وتوفي عام 65، وكان صغيرًا في السن وهي كذلك، مضيفةً: ومن وقتها يروادني أحلام دائمًا ستظل تأتي لي لآخر العمر.
وتابعت يونس: عندما أكون موجودة في مكان وألاقي أبويا داخل عليَّ أتنطط من الفرحة وأفرح ورأسي تخبط في السقف وأقول بابا جِه، رغم أنه ميت.
وأضافت الإعلامية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المقامة حاليًّا بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أن هذه الكلمة لها معانٍ مُختلفة، وتعني أنه طيار راجع منصور، والحلم لن يتحقق بس كان بيونسني إني أسمع صوته جنب مخدتي بشكل واضح، وساعات طويلة باسمع صوته نفسه، وقالوا عليا اتجننت، بس فعًلا كنت باسمعه، ومن 67 لـ73 النفس ده ماكانش مبسوط؛ كان حزين متقطع متهتك أحيانًا وبيوجعني.
وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.
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