السيسي يوجه بتقديم أعمال وثائقية لرفع وعي الشباب بانتصارات أكتوبر

القاهرة- أ ش أ

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية؛ لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الرئيس السيسي - تعقيبا على كلمة الدكتورة مها شهبة أستاذة الإعلام وصناعة الأفلام الوثائقية، خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد - ضرورة بذل كل الجهود؛ من أجل استمرار وعي الأمة وشبابها، بصورة "ناضجة وحية".