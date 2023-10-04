السيسي يوجه بتقديم أعمال وثائقية لرفع وعي الشباب بانتصارات أكتوبر
القاهرة- أ ش أ
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية؛ لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وأكد الرئيس السيسي - تعقيبا على كلمة الدكتورة مها شهبة أستاذة الإعلام وصناعة الأفلام الوثائقية، خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد - ضرورة بذل كل الجهود؛ من أجل استمرار وعي الأمة وشبابها، بصورة "ناضجة وحية".
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