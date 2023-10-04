لا تشوهوا الفكرة.. السيسي: خروج المصريين لرفض تنحي عبد الناصر ليس مرتبًا بل لرفض الهزيمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهزيمة تحدث عندما نقبلها، وحالة الهزيمة في 67 كانت في الميدان العسكري؛ لكن حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو، عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر، والمصريون قالوا "لا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المقامة حاليًّا بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة: "الهزيمة كانت واقعة هائلة، ولها تأثيرات ضخمة جدًّا على مصر والجيش والأمة العربية كلها، وعلى الرغم من كده المصريين خرجوا وماحدش يشوه الفكرة دي، لأنه في ناس بتقول دي كانت مترتبة للخروج؛ لكن المصريين خرجوا علشان يقولوا مش قابلين الهزيمة، والجيش كان خلصان والإسرائليين في سيناء كلها".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.