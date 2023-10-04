50 عامًا على الانتصار.. تفاصيل احتفال قناة cbc باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

كتب- إسلام لطفي:

تحتفل قناة CBC، على مدار يومي الخميس والجمعة، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، حيث تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي أنتجتها خصيصًا لهذه المناسبة.

وتستضيف القناة مجموعة من أبطال أكتوبر، الذين يتحدثون لأول مرة، عن إنجازات حققوها على الجبهة، كما تقدم القناة فرقتَي هارموني، وفرقة السمسمية، لتقديم عدد من الأغاني.

وتنقل القناة من خلال شبكة مراسليها، الاحتفالات التي تنظمها محافظات مصر للاحتفال بأكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة باحتفالات أكتوبر على مدار يومي الخميس والجمعة.