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BBC

السيسي: مستعدون لفعل أي شيء يضمن نضج وعي الشباب والأمة

06:18 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على استعداد لفعل أي شيء، يضمن نضج وعي الشباب والأمة.

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ38 بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة: أي حاجة طبعًا ممكن تتعمل من أجل إن وعينا ووعي شبابنا وأُمتنا يستمر ناضجًا وحقيقيًّا، ومستعدون نعمل أي حاجة.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى أبطال معركة "رأس العش" في حرب أكتوبر المجيدة، مطالبًا جميع حاضري الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بالوقوف لهم احترامًا وتقديرًا.

وتم توجيه التحية، أثناء الاحتفال، إلى العميد أحمد شوقي، رغم عدم مشاركته بسبب ظروفه الصحية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.

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بث مباشر -الرئيس يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر