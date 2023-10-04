ثقافة الشباب تتدهور.. أستاذة إعلام تكشف أهمية توثيق اللحظات التاريخية لحرب أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة مها شهبة، أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية، إنَّها رصدت خلال سنوات عملها بالجامعة، ثقافة الشباب تتدهور كل عام، بالإضافة إلى انتصارات أكتوبر 1973 بالنسبة لهم، مؤكدًا أن ذلك الأمر خطير.

وأضافت شهبة، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ38 بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة: لو مفيش ماضي يستلهمه الشاب هيواجه التحديات الجاية إزاي؟

وتابعت أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية: اخترت نماذج تقدر كل الناس تشوف نفسها فيها من ضباط لجنود لمجندين، زي قصة الشهيد الحي عبد الجواد سويلم، في حرب الاستنزاف اللي فقد عينه وذراعه وساقيه في عمليات بطولية، ولما جت لحظة العبور أصرَّ يكون موجود مع زمايله على الجبهة حتى لو في مهمة إجبارية.

واستطردت شهبة: قصة الفدائي ابن السويس عبد المنعم قناوي بعد 67 كان مصوراتي وجه الكاميرا طول الحرب لمراقبة العدو، وشارك في عمليات فدائية من ضمن فرقة صائدي الدبابات، وعمل بطولات كبيرة مع الجيش، وقصة بنت المنوفية اللي كان سنها 19 سنة كانت في معمل التمريض جالها تكليف في السويس وأبوها خاف عليها وهي صممت تروح، وراحت حصار المستشفى والسويس وكسرت الحصار علشان تجري تجيب مياه علشان تسقي الناس، وأنقذت جنودًا وأبطالًا، وواحد منهم بقى جوزها، وكانت بتجري على أحد الضباط بكيس دم ووقع صاروخ ضرب المستشفى، دي عايزة فيلم كبير يحكي بطولاتها.